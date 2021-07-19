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Российские легкоатлеты завоевали шесть медалей на чемпионате Европы U20

Российские легкоатлеты завоевали шесть медалей на чемпионате Европы U20
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В заключительный день юниорского чемпионата Европы U20 в Таллине россиянка Наталья Спиридонова завоевала серебряную медаль в прыжках в высоту.

Спиридонова, отобравшаяся в финал с 12-м результатом, с первых попыток брала все высоты, включая 1,86 метра. Однако планка на высоте 1,88 метра россиянке не покорилась, и она стала второй, уступив только Бритт Вирман из Нидерландов, взявшей 1,88. Бронзу завоевала эстонка Элизабет Пихела, проигравшая Спиридоновой по количеству попыток.

В финале также выступали Мария Кочанова и Аделина Халикова. Лидер мирового сезона в этой возрастной категории Кочанова с результатом 1,83 метра поделила шестое место с киприоткой Стилиной Иоаниду. Халикова не справилась с высотой 1,83 и осталась 11-й.

В итоге за четыре дня соревнований российские спортсмены выиграли шесть медалей. Чемпионками Европы стали Юлия Халилова (ходьба, 10 км) и Виолетта Игнатьева (метание диска), серебро, кроме Спиридоновой, завоевала Валерия Воловликова (тройной прыжок), бронза в активе Вероники Архиповой (400 м) и Дмитрия Грамачкова (ходьба, 10 км).

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