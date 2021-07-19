«Этого не может быть». Эксперты усомнились в рекорде 30-летнего швейцарца в беге на 100 м

Эксперты поставили под сомнение достижение 30-летнего швейцарского спринтера Алекса Уилсона, который ранее обновил рекорд Европы на дистанции 100 метров за несколько дней до старта Олимпийских игр в Токио. На международных соревнованиях в Атланте Уилсон пробежал дистанцию за 9,84 секунды.

«Мы на 100% знаем, что этого не может быть», — написал тренер известных легкоатлетов Рана Райдер в своём «твиттере».

«За последние несколько недель я видел несколько фальшивых результатов на официальных турнирах», — написал ещё один тренер по лёгкой атлетике Грег Смит.

Ранее сообщалось, что уроженец Ямайки улучшил предыдущий лучший результат (9,86 секунды), который делили португалец Фрэнсис Обиквелу и француз Джимми Вико. Кроме того, 9,84 — это третий результат сезона в мире.

Также Уилсон на 0,09 секунды улучшил рекорд Швейцарии на дистанции 200 метров. Теперь это достижение равняется 19,89 секунды.

Уилсон – бронзовый призёр чемпионата Европы 2018 года в беге на 200 метров. В составе сборной Швейцарии он участвовал в Олимпийских играх, трёх чемпионатах мира и пяти чемпионатах Европы.