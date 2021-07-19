Адвокат Уилсона прокомментировал нашумевший рекорд швейцарца в беге на 100 метров

Андреас Хедигер, адвокат и близкий друг швейцарского бегуна Алекса Уилсона, признался, что не верит тому, что Уилсон пробежал стометровку за 9,84 секунды в Атланте (США), тем самым побив рекорд Европы.

«Сразу после гонки Алекс поделился, что, по его ощущениям, он пробежал дистанцию за 10,10 секунды, ну или в лучшем случае ровно за 10. Но он точно не рассчитывал на те цифры на часах. Я сам себе задаю вопросы, которые на уме журналистов и экспертов после этого результата. Наш спортсмен не ощущал себя в настолько хорошей форме даже с учётом неплохой подготовки. Но результат таков: 9,84 — на 100 м и 19,89 — на 200 м», — приводит слова Хедигера SRF.

Ранее сообщалось, что уроженец Ямайки улучшил предыдущий лучший результат (9,86 секунды), который делили португалец Фрэнсис Обиквелу и француз Джимми Вико. Кроме того, 9,84 — это третий результат сезона в мире. Также Уилсон на 0,09 секунды улучшил рекорд Швейцарии на дистанции 200 метров. Теперь это достижение равняется 19,89 секунды.

Уилсон — бронзовый призёр чемпионата Европы 2018 года в беге на 200 метров. В составе сборной Швейцарии он участвовал в Олимпийских играх, трёх чемпионатах мира и пяти чемпионатах Европы.