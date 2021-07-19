Сергей Карякин вышел в 1/16 финала Кубка мира в Сочи

Российские шахматисты Сергей Карякин, Даниил Дубов и Александр Грищук вышли в 1/16 финала Кубка мира, который проходит в Сочи.

Победитель Кубка мира 2015 года Карякин во второй партии 1/32 финала сыграл вничью с соотечественником Григорием Опариным. Общий счёт встречи составил 1,5-0,5 в пользу Карякина. Следующим соперником россиянина станет победитель пары Владислав Артемьев (Россия) — Борис Гельфанд (Израиль), которые продолжат встречу в 1/32 финала на тай-брейке (1-1).

Ещё один россиянин Даниил Дубов в 1/32 финала обыграл соотечественника Владимира Малахова, в следующем раунде он встретится с 19-летним российским шахматистом Андреем Есипенко, который ранее одолел азербайджанца Ниджата Абасова.

Александр Грищук пробился в 1/16 финала, одержав победу над аргентинцем Аланом Пичотом.