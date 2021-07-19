Сергей Карякин вышел в 1/16 финала Кубка мира в Сочи

Российские шахматисты Сергей Карякин, Даниил Дубов и Александр Грищук вышли в 1/16 финала Кубка мира, который проходит в Сочи.
Победитель Кубка мира 2015 года Карякин во второй партии 1/32 финала сыграл вничью с соотечественником Григорием Опариным. Общий счёт встречи составил 1,5-0,5 в пользу Карякина. Следующим соперником россиянина станет победитель пары Владислав Артемьев (Россия) — Борис Гельфанд (Израиль), которые продолжат встречу в 1/32 финала на тай-брейке (1-1).
Ещё один россиянин Даниил Дубов в 1/32 финала обыграл соотечественника Владимира Малахова, в следующем раунде он встретится с 19-летним российским шахматистом Андреем Есипенко, который ранее одолел азербайджанца Ниджата Абасова.
Александр Грищук пробился в 1/16 финала, одержав победу над аргентинцем Аланом Пичотом.
- 19 июля 2021
-
22:14
-
21:12
-
20:23
-
19:22
-
18:42
-
12:27
-
10:53
-
08:23
-
03:41
-
00:57
-
00:46
- 18 июля 2021
-
22:48
-
22:28
-
21:57
-
21:12
-
20:29
-
20:14
-
19:41
-
18:57
-
18:34
-
17:39
-
16:26
-
11:20
-
10:27
-
00:57
-
00:56
- 17 июля 2021
-
21:51
-
21:26
-
20:42
-
19:23
-
17:49
- 16 июля 2021
-
23:52
-
23:38
-
21:40
-
20:59