Швейцарец Уилсон впервые прокомментировал сенсационный рекорд в беге на 100 метров

30-летний швейцарский спринтер Алекс Уилсон прокомментировал нашумевший рекорд, который он поставил на турнире в Атланте (США), пробежав стометровку за 9,84 секунды, тем самым обновив исторически лучший результат в Европе.

«Я всё ещё в шоке. В субботу и на предыдущей тренировочной неделе я чувствовал, что нахожусь в той форме, которая позволит пробежать мне 100 метров за 10 секунд. Также трасса в Атланте очень быстрая. Наверное, без ветра я пробежал бы по личному рекорду (10,08), а с поддержкой ветра в 2 м/с где-то за 9,80», — приводит слова Уилсона SRF.

Ранее сообщалось, что уроженец Ямайки улучшил предыдущий лучший результат (9,86 секунды), который делили португалец Фрэнсис Обиквелу и француз Джимми Вико. Кроме того, 9,84 — это третий результат сезона в мире. Также Уилсон на 0,09 секунды улучшил рекорд Швейцарии на дистанции 200 метров. Теперь это достижение равняется 19,89 секунды.

Уилсон — бронзовый призёр чемпионата Европы 2018 года в беге на 200 метров. В составе сборной Швейцарии он участвовал в Олимпийских играх, трёх чемпионатах мира и пяти чемпионатах Европы.