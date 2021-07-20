Магнус Карлсен вышел в 1/16 финала Кубка мира в Сочи, Фабиано Каруана сенсационно выбыл

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен вышел в 1/16 финала Кубка мира в Сочи. В 1/32 финала он дважды обыграл соотечественника Арьяна Тари.

За выход в 1/8 финала Карлсен поспорит с победителем противостояния Максим Матлаков (Россия) — Радослав Войташек (Польша).

Представитель США Фабиано Каруана сенсационно завершил борьбу на стадии 1/32 финала. По итогам двух партий он проиграл казахстанцу Ринату Джумабаеву — 0,5:1,5.

В 1/16 финала уже вышли россияне Александр Грищук, Сергей Карякин, Никита Витюгов, Дмитрий Андрейкин, Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Владимир Федосеев. Имена всех участников данного этапа соревнований станут известны после тай-брейка.

Победитель и финалист мужского Кубка мира получат путёвки в турнир претендентов. У женщин в кандидатский турнир выйдут три лучших участницы.