Спринтер-рекордсмен Уилсон объяснил, как попал на видео с отстранённым за допинг тренером

30-летний швейцарский спринтер Алекс Уилсон, ранее поставивший нашумевший рекорд Европы на стометровке, объяснил, как попал на совместное видео со скандально известным специалистом Рэймондом Стюартом.

В 2010 году Стюарт, который тогда был наставником американских и ямайских атлетов, был пожизненно отстранён от тренерской деятельности за транспортировку и последующее использование запрещённых препаратов для подготовки своих подопечных к соревнованиям.

«Что я могу сказать по этому поводу? Думаю, сейчас кто-то явно пытается мне навредить. Это видео даже было отправлено в ВАДА. Теперь мне нужно быть ещё более осторожным ко всему — к тому, что я пью и ем, чего касаюсь.

Это старое видео, оно снято в конце апреля. Я был там, Рэймонд находился на футбольном поле. Мой тренер спросил, знаю ли я, кто это, он сказал, что это легенда, первый ямаец, который выбежал из 10 секунд на стометровке. Стюарт показал мне несколько упражнений, ничего особенного, они касались движения рук, мы общались около десяти минут, а затем он вернулся к футбольной тренировке. Тренер заснял наше общение для дальнейшего самообразования.

Знал ли мой тренер о дисквалификации за допинг? Не знаю, но думаю, если бы знал, то не стал бы с ним разговаривать. Наивен ли я? Это было бы наивно, если бы тогда я знал его историю. Но я был в неведении. Если я чего-то не знаю, я не могу об этом говорить», — приводит слова Уилсона Blick.

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