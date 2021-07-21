На Кубке мира ФИДЕ в Сочи завершился третий круг турнира

В Сочи состоялся тай-брейк третьего круга Кубка мира ФИДЕ и Кубка мира ФИДЕ среди женщин.
В стане рейтинг-фаворитов новые потери: Аниш Гири (Нидерланды) проиграл обе партии с контролем «25+10» Нодирбеку Абдусатторову (Узбекистан). Также покидает Кубок мира Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), который уступил Айку Мартиросяну (Армения) первую партию в рапид, а во второй не сумел отыграться.
Свои мини-матчи выиграли Петр Свидлер, Владислав Артемьев, Павел Понкратов (все – Россия), Джеффри Шонг (США), Александр Арещенко (Украина), Этьен Бакро (Франция), Пуйа Идани (Иран), Р. Прагнанандха (Индия) и Радослав Войташек (Польша). Индийские шахматисты Баскаран Адибан и Сантош Видит определили победителя в матче только в блице. Первая партия завершилась вничью, а вторую выиграл Видит. Россиянин Давид Паравян, уступив в первой встрече Максиму Вашье-Лаграву (Франция), сумел сравнять счет. Последующие четыре партии закончились вничью, и лишь в “Армагеддоне” победу отпраздновал игравший белыми француз.
У женщин победить на ранней стадии удалось только Нане Дзагнидзе (Грузия): она выиграла обе партии с контролем «25+10» у Кариссы Йип (США). В российском дерби Лея Гарифуллина – Полина Шувалова сначала победу одержала шахматистка из Екатеринбурга, но затем москвичке удалось сравнять счет. Анна Ушенина также смогла вернуться в борьбу, выиграв по заказу вторую партию у Марии Музычук (обе – Украина) после поражения в первой. Бела Хотенашвили (Грузия) и Бибисара Асаубаева (Казахстан) начали свой поединок с двух ничьих.
В «десятиминутках» Асаубева в обеих партиях обыграла Хотенашвили, а Шувалова в нервной борьбе вырвала победу у Гарифуллиной. Мария Музычук и Анна Ушенина обменялись ударами в партиях с контролем «10+10», а в блице сильнее была Музычук.
21 июля на турнире выходной день. Первые партии четвертого круга будут сыграны в четверг 22 июля, начало – в 15:00.
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