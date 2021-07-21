Магнус Карлсен и Сергей Карякин узнали соперников в 1/16 финала Кубка мира в Сочи

На Кубке мира по шахматам в Сочи завершился третий круг и определились все пары 1/16 финала. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен сыграет с поляком Радославом Войташеком.



Шахматы. Кубок мира. Сочи. 1/16 финала. Пары с участием россиян

Даниил Дубов (Россия) — Андрей Есипенко (Россия).

Павел Понкратов (Россия) — Этьен Бакро (Франция).

Александр Грищук (Россия) — Антон Коробов (Украина).

Владимир Федосеев (Россия) — Владислав Ковалёв (ФИДЕ).

Дмитрий Андрейкин (Россия) — Велимир Ивич (Сербия).

Сергей Карякин (Россия) — Владислав Артемьев (Россия).

Никита Витюгов (Россия) — Пётр Свидлер (Россия).



Победитель и финалист мужского Кубка мира получат путёвки в турнир претендентов. У женщин в кандидатский турнир выйдут три лучшие участницы.

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