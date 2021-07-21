Женская сборная США по гимнастике не будет жить в Олимпийской деревне во время Игр

Американская гимнастка Симона Байлз вместе с другими членами команды вместо Олимпийской деревни остановилась в отеле неподалёку. Об этом сообщила в «Твиттере» Сесиль Ланди, тренер Симоны Байлз и Джордана Чайлза.

«Это было решение, которое мы приняли все вместе, мы знаем, что оно неидеально подходит для Олимпийских игр, но ничто неидеально во время пандемии. Мы чувствуем, что можем лучше контролировать спортсменов и нашу безопасность в обстановке отеля!» — написала Ланди.

Причиной таких настроений в сборной США послужило выявление у запасной Кары Икер коронавируса. Она была помещена на карантин вместе с другой запасной Линн Вонг. Икер — не единственный человек на Играх с положительным результатом теста на коронавирус. Всего с 1 июля было обнаружено 75 случаев заражения ковидом среди спортсменов, официальных лиц и членов делегаций, из которых пять случаев зафиксированы в Олимпийской деревне.