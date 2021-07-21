Новое видео ставит под сомнение сенсационный рекорд швейцарца в беге на 100 метров

В Сети появилось новое видео, которое ставит под сомнение нашумевший результат швейцарского спринтера Алекса Уилсона. 19 июля 30-летний спортсмен побил рекорд Европы, пробежав стометровку за 9,84 секунды. Позднее многие эксперты поставили под сомнение сенсационное время швейцарца.
На недавно опубликованном видео забег Уилсона запечатлён с нового ракурса, замедленный повтор концовки ставит под сомнение итоговые секунды швейцарца, потому что, когда секундомер показывает 9,8-10 секунд, Уилсон ещё не финиширует. Судя по ролику, Уилсон пришёл на финиш в районе 10,3 секунды.
Уилсон – бронзовый призёр чемпионата Европы 2018 года в беге на 200 метров. В составе сборной Швейцарии он участвовал в Олимпийских играх, трёх чемпионатах мира и пяти чемпионатах Европы.
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