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Призёр чемпионата мира по бегу дисквалифицирован на год за антидопинговое нарушение

Призёр чемпионата мира по бегу дисквалифицирован на год за антидопинговое нарушение
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Действующий бронзовый призёр чемпионата мира по бегу на дистанции 200 метров эквадорец Алекс Киньонес был отстранён от соревнований Независимой организацией по борьбе с допингом в лёгкой атлетике (AIU) за то, что трижды в течение года не мог пройти допинг-контроль. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Дисквалификация Киньонеса действует один год. Срок отсчитывается с 21 июня 2021 года, поэтому эквадорец сможет принять участие на чемпионате мира в Юджине (Орегон, США), который пройдёт с 15 по 24 июля 2022 года.

По новым правилам профессиональные спортсмены всего мира обязаны сообщать о своём местонахождении и находиться по адресу, который они ввели в специализированную компьютерную программу, на случай, если им потребуется неожиданно пройти допинг-контроль.

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