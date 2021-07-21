Призёр чемпионата мира по бегу дисквалифицирован на год за антидопинговое нарушение

Действующий бронзовый призёр чемпионата мира по бегу на дистанции 200 метров эквадорец Алекс Киньонес был отстранён от соревнований Независимой организацией по борьбе с допингом в лёгкой атлетике (AIU) за то, что трижды в течение года не мог пройти допинг-контроль. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.
Дисквалификация Киньонеса действует один год. Срок отсчитывается с 21 июня 2021 года, поэтому эквадорец сможет принять участие на чемпионате мира в Юджине (Орегон, США), который пройдёт с 15 по 24 июля 2022 года.
По новым правилам профессиональные спортсмены всего мира обязаны сообщать о своём местонахождении и находиться по адресу, который они ввели в специализированную компьютерную программу, на случай, если им потребуется неожиданно пройти допинг-контроль.
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