Усэйн Болт осудил нападки на темнокожих игроков Англии, не забивших пенальти в финале Евро

Легендарный ямайский спринтер Усэйн Болт прокомментировал расистскую критику в адрес темнокожих футболистов сборной Англии Маркуса Рашфорда, Джейдона Санчо и Букайо Саки, которые не забили послематчевые пенальти в финале Евро-2020, из-за чего их национальная команда проиграла сборной Италии.

«Ужасно слышать о таком. Мне очень тяжело принять такие вещи. Я как африканец и чёрный могу сказать: это очень жёстко по отношению к ним. Нельзя обвинять этих парней. Не они решают, кто должен бить пенальти.

Это футбол: кто-то побеждает, кто-то проигрывает. Проигрывать тяжело. Но такие вещи несправедливы. Не могу поверить, что футбол движется в этом направлении», — приводит слова Усэйна Болта издание Yahoo Sports.