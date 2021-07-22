Усэйн Болт осудил нападки на темнокожих игроков Англии, не забивших пенальти в финале Евро
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Легендарный ямайский спринтер Усэйн Болт прокомментировал расистскую критику в адрес темнокожих футболистов сборной Англии Маркуса Рашфорда, Джейдона Санчо и Букайо Саки, которые не забили послематчевые пенальти в финале Евро-2020, из-за чего их национальная команда проиграла сборной Италии.
«Ужасно слышать о таком. Мне очень тяжело принять такие вещи. Я как африканец и чёрный могу сказать: это очень жёстко по отношению к ним. Нельзя обвинять этих парней. Не они решают, кто должен бить пенальти.
Это футбол: кто-то побеждает, кто-то проигрывает. Проигрывать тяжело. Но такие вещи несправедливы. Не могу поверить, что футбол движется в этом направлении», — приводит слова Усэйна Болта издание Yahoo Sports.
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