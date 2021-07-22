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World Athletics обсудит в Токио вопрос восстановления российской лёгкой атлетики

World Athletics обсудит в Токио вопрос восстановления российской лёгкой атлетики
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Совет World Athletics 28-29 июля проведёт в Токио заседание, в котором примут участие представители рабочей группы по восстановлению международного статуса Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Следующее, 225-е заседание совета World Athletics состоится 28-29 июля в Токио (и виртуально для тех, кто не сможет присутствовать). Планируется, что там будет присутствовать рабочая группа по России под председательством Руне Андерсена. Итоги заседания будут подведены на пресс-конференции, которая пройдёт в заключительный день», — цитирует ТАСС пресс-службу World Athletics.

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года из-за допингового скандала в российской лёгкой атлетике. Из-за этого отечественные спортсмены выступают на международных турнирах только при наличии нейтрального статуса, выдаваемого World Athletics. На Олимпиаду в Токио была определена квота для россиян – на Играх могут выступить только десять легкоатлетов из числа получивших нейтральный статус.

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