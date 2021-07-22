Карякин, Грищук и Карлсен начали 1/16 финала Кубка мира по шахматам с ничьих

На Кубке мира по шахматам в Сочи состоялись первые партии 1/16 финала. Из десяти российских гроссмейстеров, дошедших до этой стадии соревнований, победы смог добиться только Владимир Федосеев, обыгравший белоруса Владислава Ковалёва, выступающего под флагом ФИДЕ.

Сергей Карякин разошёлся миром с соотечественником Владиславом Артемьевым, Пётр Свидлер сыграл вничью с Никитой Витюговым, Андрей Есипенко — с Даниилом Дубовым. Также не был определён победитель в парах Антон Коробов (Украина) – Александр Грищук, Дмитрий Андрейкин — Велимир Ивич (Сербия).

Россиянин Павел Понкратов уступил французу Этьену Бакро.

Отметим, что чемпион мира норвежец Магнус Карлсен также начал 1/16 финала с ничьей в противостоянии с поляком Радославом Войташеком.

Вторые партии 1/16 финала состоятся завтра, 23 июля. Если они не выявят сильнейшего в парах, будет назначен тай-брейк.