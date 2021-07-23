Немов — о мужской художественной гимнастике: для меня это, мягко говоря, непривычно
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Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов рассказал, как относится к набирающей популярность мужской художественной гимнастике.
«Я всем вашим коллегам говорю одно и то же: без комментариев. Очень сложный вопрос для меня. Я человек, который вырос в Советском Союзе, я всё-таки за традиционные отношения. Конечно, для меня это, мягко говоря, непривычно. Но в Японии тоже есть мужская художественная гимнастика, она больше похожа на акробатику, там очень интересно и внешне в рамках, так сказать, приличия в моём понимании», — приводит слова Немова «Матч ТВ».
Ранее фигуристка, выступавшая в танцах на льду, Татьяна Навка неоднозначным постом в «инстаграме» о своём отношении к этому виду спорта вызвала волну обсуждения.
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