Легкоатлетка Семеня и её девушка ждут второго ребёнка

Двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике из ЮАР Кастер Семеня сообщила о скором прибавлении в семействе. Её возлюбленная Виолет Расебойе находится на последних месяцах беременности.

«Десять пальцев на руках, десять пальцев на ногах. Наша семья растет с любовью и благодатью.Эта драгоценная душа, которой Бог решил нас благословить. Мы все с нетерпением ждём встречи с тобой!» — написала Семеня на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Кастер Семени в «Инстаграме».

Семеня, у которой повышен уровень тестостерона, в 2015 году вступила в однополый брак со своей подругой. Пара уже растит дочь, родившуюся в 2020 году.

По новым правилам, вступившим в силу в два года назад, Кастер сможет участвовать в соревнованиях, только если пройдёт гормональную терапию для снижения уровня тестостерона. Спортсменка считает это дискриминацией.