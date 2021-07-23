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Костенюк и Гунина вышли в четвертьфинал женского Кубка мира по шахматам в Сочи

Костенюк и Гунина вышли в четвертьфинал женского Кубка мира по шахматам в Сочи
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На женском Кубке мира по шахматам в Сочи состоялись вторые партии 1/8 финала. Из шести российских участниц после двух партий в классические шахматы в четвертьфинал сумели выйти двое — Александра Костенюк и Валентина Гунина. Костенюк во второй партии нанесла поражение украинке Марии Музычук, а Гунина обыграла Нино Бациашвили из Грузии. В первых партиях накануне были зафиксированы ничейные результаты.

Вновь миром завершились российско-казахстанские противостояния Екатерина Лагно — с Бибисарой Асаубаевой, Алина Кашлинская — с Динарой Садуакасовой. Нана Дзагнидзе из Грузии сумела взять реванш за поражение у Полины Шуваловой. Александра Горячкина обыграла болгарку Антоанету Стефанову, которой уступила накануне.

В этих четырёх парах четвертьфиналистки будут определены на тай-брейке, который состоится завтра, 24 июля.

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