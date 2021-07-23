В США тренера уволили за отказ от вакцинации

Рик Деннисон покинул пост ассистента клуба по американскому футболу «Миннесота Викингс» после отказа от вакцины против COVID-19.
Деннисон стал первым тренером НФЛ, покинувшим свою команду после отказа от вакцинации.
Вакцина обязательна для всех сотрудников первого уровня, включая тренеров, руководителей фронт-офиса, менеджеров по экипировке и скаутов. Игроки не обязаны получать вакцину COVID-19, но во время тренировочного лагеря и в течение всего сезона они будут проходить строгие тесты, от которых привитые игроки смогут отказаться.
В памятке, выпущенной лигой этим летом, НФЛ заявила, что любой невакцинированный сотрудник 1 уровня должен предоставить обоснованную религиозную или медицинскую причину для отказа от вакцинации. Потеря статуса 1 уровня запрещает тренерам находиться на поле, в переговорных комнатах и напрямую общаться с игроками.
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