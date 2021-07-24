World Athletics удалила сенсационный результат Уилсона из списка рекордов в беге на 100 м

Международная федерация легкой атлетики исключила из своих списков результаты Алекса Уилсона на 100 и 200 метров.

19 июля 30-летний спортсмен побил рекорд Европы, пробежав на международных соревнованиях в Атланте стометровку за 9,84 секунды. Позднее многие эксперты поставили под сомнение сенсационное время швейцарца.

Ранее сообщалось, что уроженец Ямайки улучшил предыдущий лучший результат (9,86 секунды), который делили португалец Фрэнсис Обиквелу и француз Джимми Вико. Кроме того, 9,84 — это третий результат сезона в мире.



Также Уилсон на 0,09 секунды улучшил рекорд Швейцарии на дистанции 200 метров. Теперь это достижение неофициально равняется 19,89 секунды.



Уилсон – бронзовый призёр чемпионата Европы 2018 года в беге на 200 метров. В составе сборной Швейцарии он участвовал в Олимпийских играх, трёх чемпионатах мира и пяти чемпионатах Европы.