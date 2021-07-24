Горячкина и Лагно вышли в четвертьфинал женского Кубка мира по шахматам в Сочи

На женском Кубке мира по шахматам в Сочи состоялся тай-брейк 1/8 финала. Накануне после двух партий в классические шахматы в четвертьфинал сумели выйти две россиянки — Александра Костенюк и Валентина Гунина. Ещё четыре спортсменки получили шанс войти в топ-8 кубка мира на тай-брейке.

В итоге состав четвертьфиналисток пополнился двумя россиянками: Екатерина Лагно взяла верх над Бибисарой Асаубаевой из Казахстана с общим счётом 2,5:1,5, а Александра Горячкина обыграла болгарку Антоанету Стефанову – 3:1.



Россиянка Алина Кашлинская по итогам тай-брейка уступила Динаре Садуакасовой из Казахстана с общим счётом 2:4. Нана Дзагнидзе из Грузии обыграла россиянку Полину Шувалову – 3,5:2,5.



За выход в полуфинал Горячкина сыграет с Садуакасовой, Костенюк – с Гуниной, Лагно – с китаянкой Тань Чжунъи.