Сергей Лавров: Россия будет добиваться равноправия в вопросах по борьбе с допингом

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров дал комментарий по поводу борьбы с допинговыми нарушениями.

«Россия будет добиваться равноправного подхода ко всем странам в рамках конвенций по борьбе с допингом.

США приняли акт Родченкова, которые беспрецедентен по экстерриториальности. Там записано что ФБР, спецслужба имеют право отслеживать на соревнованиях тех, кто попался на допинге и ущемил тем самым права атлетов США. Дальше закон наделяет правом начинать уголовное преследование таких спортсменов.

Не борьба с допингом плоха. А когда российский мельдоний попадает в списки запрещенных препаратов, а американские аналоги не попадают. Мы будем ликвидировать все замечания по делу, но и будем добиваться универсального подхода", — приводит слова Лаврова телеграм-канал «Единой России».