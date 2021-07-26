Художественный гимнаст о словах Навки: как вы представляете российских парней в стразах?

Четырёхкратный чемпион России, гимнаст из Казани Булат Сунгатулин прокомментировал скандальный пост олимпийской чемпионки Татьяны Навки о мужчинах, занимающихся художественной гимнастикой.

Ранее в публикации на своей странице в «Инстаграме» олимпийская чемпионка Татьяна Навка назвала присутствие мужчин в женском виде спорта культурным шоком. Но многие с ней не согласились, сравнив выступление испанца Кристофера Бенитеса с балетом, синхронным плаванием или тем же фигурным катанием.

«У себя на страничке Навка написала про испанское направление гимнастики. Она критиковала испанское направление. Я с ней полностью согласен. На мой взгляд, в мире должно развиваться только японское направление. Чтобы не допустить развития в России испанского направления, мы активно стремимся и стараемся продвигать японское. Развиваем японское и противимся испанскому. Японское похоже на вольные упражнения спортивных гимнастов. Это демонстрация силы, мужественности, координации, выносливости. А в японском — сложнейшие акробатические предметы. Да, это под музыку. Да, с предметами. Но у нас другие предметы — это утяжеленные булавы, маленькие тяжёлые кольца, палка и скакалка. Скакалка сильно связана с женской художественной гимнастикой, но у нас исполнение совсем другое. Всё очень мужественно.

Испанское направление развивается только в Испании. Но даже испанская федерация уже за то, чтобы развивать японское направление. Они тоже понимают, что у испанского направления нет будущего. В отличие от японского, которое может выстрелить. Почему нет будущего? Как вы представляете российских парней, которые выходят в стразах, с лентами, и делают женские элементы? Как вы себе это представляете? И во многих странах — несмотря на толерантность — это не будет укладываться у людей в голове. А значит, массово на него не будут обращать внимания», — приводит слова Сунгатулина «Медуза»*.

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