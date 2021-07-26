Певица Пинк заявила, что заплатит штраф за гандболисток, отказавшихся играть в бикини

Певица Алиша Бет Мур, более известная под псевдонимом Пинк, поддержала норвежских пляжных гандболисток, получивших штраф вследствие отказа выступать на чемпионате Европы – 2021 в бикини.

В матче за третье место норвежки, выступавшие в шортах, сражались со сборной Испании. За несоответствие формы спортивному регламенту команду Норвегии оштрафовали на 1500 евро — по 150 евро штрафа на каждую спортсменку.

«Я очень горжусь женской командой Норвегии по пляжному гандболу за протест против крайне сексистских правил, касающихся их «униформы». Европейскую федерацию гандбола надо оштрафовать за сексизм. Вы молодцы, леди. Я с радостью заплачу за вас штраф. Продолжайте в том же духе», — написал Пинк в своём «твиттере».