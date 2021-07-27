Гимнаст Нагорный — о встрече с Путиным: это было как награда, как медаль золотая

Олимпийский чемпион Токио в командном многоборье, гимнаст Никита Нагорный поделился впечатлениями от первой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Это был просто нереальный мандраж! Я приехал после юношеских Олимпийских игр 2014 года, тогда рекорд установил, пять медалей у меня было: три золотые, серебряная и бронзовая, больше всех из тех, кто был в делегации, кто полетел, это, по-моему, были Чебоксары, открытие легкоатлетического манежа. Мы ждём в этом манеже, и минут за 10 ко мне подходят и говорят: «Ты будешь говорить речь, поприветствуешь, поблагодаришь». Я отвечаю: «Вы уверены? Может быть, кто-то другой это сделает? Есть ребята посерьёзнее, чем я». Мне сказали: «Нет».

Я там ходил, придумывал — что, как. Идёт Владимир Владимирович, мы все выстроились, он подходит, возникает какая-то пауза, он начинает говорить, потом опять пауза, я думаю — вот, сейчас моё время! Говорю: «Владимир Владимирович!» Он такой: «Есть здесь ребята-дзюдоисты?» Я молчу, он смотрит. Я опять говорю: «Владимир Владимирович!» Он такой: «Да подожди! Дзюдоисты есть?» И в этот момент я просто забываю всё, что хотел сказать.

А у него день рождения был за неделю до этого, и девочка у нас, тоже гимнастка, ей сказали, чтобы она поздравила его с днём рождения после того, как я скажу речь. Он мне: «Да, слушаю» — а я стою, зажался весь. Ну, поблагодарил за то, что у нас так поддерживают спорт, сказал, что мы будем продолжать так же отстаивать честь нашей страны, он пожал мне руку, и в этот момент – так мило это было – такая тишина, и она стоит с краю и говорит: «С днём рождения!»

Конечно, впечатления хорошие. Мы потом уже постояли, пообщались, сфотографировались все вместе, и всё. После этого мы поехали, у нас был обед, и улетели обратно. Это показали по телевидению, это прямо очень значимый для меня был момент, тогда, наверное, это было как награда, как медаль золотая. Так же и встреча с президентом.

А вторая встреча была после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Мы приехали, нас наградили, а потом был фуршет, где Владимир Владимирович подходил к каждому столу, к каждому виду спорта, общался», — сказал Нагорный на YouTube-канале Василия Кононова.