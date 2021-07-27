Карякин вышел в четвертьфинал Кубка мира по шахматам

Российский шахматист Сергей Карякин обыграл француза Максима Вашье-Лаграва на тай-брейке и вышел в четвертьфинал Кубка мира. Турнир проходит в Сочи.
По итогам двух партий с классическим контролем времени шахматисты не сумели выявить победителя. Две партии в рапид завершились ничейным исходом, в блице сильнее оказался россиянин.
В четвертьфинале россиянин сыграет с американцем Сэмюэлем Шенклендом.
Ранее россиянин Владимир Федосеев на тай-брейке обыграл сербского шахматиста Велимира Ивича. В четвертьфинале он сыграет с иранцем Амином Табатабаи.
Регламент Кубка мира подразумевает матчи на выбывание. Каждый матч состоит из двух классических партий. В случае ничейного исхода по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы, блиц и армагеддон. Мужской Кубок мира завершится 6 августа. Общий призовой фонд соревнования составляет $1 892 500. Победитель и финалист мужского турнира получат путевки в турнир претендентов.
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