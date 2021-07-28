Чемпионка ОИ Каролина Севастьянова обрушилась с критикой на США

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике россиянка Каролина Севастьянова, общаясь с подписчиками в «Инстаграме», резко раскритиковала США.
«Скажу так: мне США не нравятся от словам совсем. Ни политикой, ни мировоззрением, ни тем, что они несут в массы. Особенно плохо то, что они делают с современным обществом и неокрепшими умами детей и подростков. Жить там я бы точно не хотела и не хочу», — написала она в «сториз» своего «инстаграма».
Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне. 25 апреля Каролине исполнилось 26 лет.
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