Перспективная легкоатлетка из Кубы скончалась в результате попадания молота в голову
Поделиться
Перспективная метательница молота Алегна Осорио Маяри из Кубы скончалась в возрасте 19 лет.
В апреле на тренировке в голову кубинской спортсменки попал легкоатлетический молот. В результате полученных травм легкоатлетка впала в кому, а 27 июля стало известно, что она скончалась, сообщает The Sun.
Маяри заявила о себе, став бронзовым призёром летних Юношеских Олимпийских игр 2018 года в соревнованиях по метанию молота. Затем она завоевала бронзовую медаль на Панамериканском молодёжном чемпионате U20 и считалась одной из олимпийских надежд Кубы.
Спортивный директор кубинской команды Рейнальдо Варона Мартинес выразил соболезнования семье скончавшейся легкоатлетки, добавив, что все спортсмены страны в трауре.
Комментарии
- 30 июля 2021
-
00:12
- 29 июля 2021
-
19:54
-
19:24
-
16:29
-
15:55
-
13:00
-
11:20
- 28 июля 2021
-
20:26
-
20:02
-
19:18
-
18:39
-
14:43
-
13:56
-
11:39
-
09:07
- 27 июля 2021
-
23:32
-
21:16
-
20:07
-
19:53
-
11:57
-
10:46
-
10:34
-
10:17
-
10:09
-
10:01
-
09:40
-
08:40
-
07:45
-
07:09
-
06:57
-
04:19
-
00:20
- 26 июля 2021
-
22:00
-
21:39
-
21:18
Партнерский контент