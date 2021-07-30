Перспективная легкоатлетка из Кубы скончалась в результате попадания молота в голову

Перспективная метательница молота Алегна Осорио Маяри из Кубы скончалась в возрасте 19 лет.

В апреле на тренировке в голову кубинской спортсменки попал легкоатлетический молот. В результате полученных травм легкоатлетка впала в кому, а 27 июля стало известно, что она скончалась, сообщает The Sun.

Маяри заявила о себе, став бронзовым призёром летних Юношеских Олимпийских игр 2018 года в соревнованиях по метанию молота. Затем она завоевала бронзовую медаль на Панамериканском молодёжном чемпионате U20 и считалась одной из олимпийских надежд Кубы.

Спортивный директор кубинской команды Рейнальдо Варона Мартинес выразил соболезнования семье скончавшейся легкоатлетки, добавив, что все спортсмены страны в трауре.