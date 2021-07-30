Россиянки Костенюк и Горячкина сыграют в финале женского Кубка мира по шахматам в Сочи

Российская шахматистка Александра Костенюк стала первой финалисткой женского Кубка мира, который проходит в Сочи. Во второй полуфинальной партии с классическим контролем времени Костенюк белыми фигурами обыграла китаянку Тань Чжунъи. Первая полуфинальная партия накануне завершилась вничью.
Спустя несколько минут завершился и второй полуфинал, который также выиграла россиянка — Александра Горячкина. Во второй партии она нанесла поражение украинке Анне Музычук. Первая партия в этом полуфинальном противостоянии также завершилась вничью.
Итоговый счёт в обоих полуфиналах – 1,5:0,5. За титул сыграют россиянки Костенюк и Горячкина.
Финал и матч за третье место на женском Кубке мира по шахматам начнутся 1 августа. Три лучшие спортсменки по итогам Кубка мира получат право сыграть в турнире претенденток.
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