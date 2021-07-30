Мария Пасека: я такая дурочка — могла поехать на Олимпиаду, но сдалась очень рано

Четырёхкратный призёр Олимпийских игр российская гимнастка Мария Пасека рассказала, как отреагировала на победу женской сборной России в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

«Я жалею, что мне не получилось попасть на Олимпиаду, потому что рано опустила руки. Мне очень жалко. Когда девчонки выиграли, у меня были слёзы и радости, и какой-то обиды на саму себя, что я такая дурочка, ведь я могла поехать, но сдалась очень рано. Жалко, что не было ни меня, ни Вики Комовой.

В командном золоте нам Америка сделала хороший подарок, и она давно должна была сделать. Спасибо им большое. Мы не дотягивали до них, они какие-то невероятные базы вытворяли. А сейчас у них пришли новые девочки и они слабее тех, кто был раньше. Раньше были проигрыши по 10, 4-5 баллов. Но тогда и правила были другие, сейчас сравняли базы, чтобы спортсмены могли бороться на равных.

Многие страны стараются прыгать прыжок Аманар, два с половиной винта, передний прыжок собакой, который шаг с поворотом. Девочка из Бразилии просто по технике прыгает и это шикарно! Если бы я сейчас прыгала, то я, скорее всего, не была бы в призах. Возможно, боролась бы за третье место, так как у меня прыжок Аманар хороший», — приводит слова Пасеки Metaratings.ru.

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