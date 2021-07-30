Филатов: один наш гроссмейстер уже точно вышел в турнир претендентов 2022 года

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов подвёл итоги четвертьфиналов Кубка мира в Сочи.
По их итогам одну из полуфинальных пар составили два российских гроссмейстера – Сергей Карякин и Владимир Федосеев. Соответственно один из них станет финалистом и получит путёвку на турнир претендентов на мировую корону 2022 года. Шанс стать участником престижного соревнования есть также и у второго российского полуфиналиста, ведь вторую пару составили чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и поляк Ян-Кшиштоф Дуда.
«Я поздравляю с победой Сергея Карякина, который проявил боевой характер, и всех российских любителей шахмат. Рад, что один наш гроссмейстер, Федосеев или Карякин, уже точно вышел в турнир претендентов. А есть шанс, что выйдут оба — очень важен будет результат полуфинального матча Карлсена. И, соответственно, в случае его победы и успеха второго нашего шахматиста в матче за третье место в турнир пробьётся и второй из наших гроссмейстеров. Расклад интересный и будем болеть за наших ребят.
Для Федосеева это огромный успех, но, думаю, главные его победы ещё впереди. И можно отметить, что декабрьский Суперфинал чемпионата России показал реальную силу наших шахматистов. Тройка его победителей — Ян Непомнящий, Карякин и Федосеев. И теперь Ян в титульном матче будет бороться с Карлсеном за чемпионство, а Сергей и Владимир разыграют место в турнире претендентов. Всё объективно», — приводит слова Филатова «РИА Новости».
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