CAS отстранил скандально известного швейцарского бегуна Уилсона от участия в ОИ-2020

Спортивный арбитражный суд (CAS) возобновил временное отстранение 30-летнего швейцарского спринтера Алекса Уилсона за подозрение в нарушении антидопинговых правил, вследствие чего Уилсон пропустит Олимпийские игры — 2020. В Токио (Япония) Алекс был заявлен на дистанции 100 м и 200 м.

Напомним, 15 марта 2021 года Уилсон сдал внесоревновательную допинг-пробу, в которой были обнаружены следы анаболического стероида. Швейцарца немедленно отстранили от соревнований, однако 2 июля решение было отменено дисциплинарной палатой олимпийского комитета Швейцарии.

Позднее Всемирная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) обратилась в СAS с протестом. В частности, World Athletics смутили результаты Уилсона, продемонстрированные на турнире в Атланте (США). Швейцарец сенсационно побил рекорд Европы, пробежав стометровку за 9,84 секунды. Позднее многие эксперты поставили время швейцарца под сомнение. Рассмотрев дело, World Athletics удалила результаты Уилсона из международного списка рекордов.

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