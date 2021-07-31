На дом украинской спортсменки упал самолёт
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На дом украинской гандболистки Анастасии Корчевой упал самолёт. В результате инцидента погибли пилот самолета, а также три иностранца, приехавшие на Украину на отдых.
«У игрока нашей молодёжной команды «Ника» Анастасии Корчевой случилось горе. Слава богу, семья успела выбежать из дома и остаться в живых. Сгорело всё имущество и вещи», — говорится в сообщении пресс-службы гандбольного клуба «Реал» Николаев.
Анастасия выступает за молодёжную команду клуба «Реал» Николаев «Нику». Также девушка обучается в Николаевском профессиональном колледже физической культуры.
Руководство спортивного коллектива уже обратилось за помощью к неравнодушным гражданам, указав реквизиты банковских счетов семьи гандболистки.
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