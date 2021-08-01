Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Костенюк обыграла Горячкину в первой финальной партии Кубка мира по шахматам

Костенюк обыграла Горячкину в первой финальной партии Кубка мира по шахматам
Комментарии

Российская шахматистка Александра Костенюк чёрными фигурами одержала победу в первой финальной партии женского Кубка мира, который проходит в Сочи. В партии с классическим контролем времени Костенюк нанесла поражение соотечественнице Александре Горячкиной.

В первой партии матча за бронзу китаянка Тань Чжунъи белым цветом сыграла вничью с украинкой Анной Музычук.

Вторые партии финала и матча за третье место пройдут завтра, 2 августа. В случае ничейного исхода по сумме двух партий победители будут определены по итогам тай-брейка, который состоит из партий в быстрые шахматы, а при необходимости — блица и армагеддона.

Женский Кубок мира завершится 3 августа. Призовой фонд соревнований составляет $ 676 250.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021