Костенюк обыграла Горячкину в первой финальной партии Кубка мира по шахматам

Российская шахматистка Александра Костенюк чёрными фигурами одержала победу в первой финальной партии женского Кубка мира, который проходит в Сочи. В партии с классическим контролем времени Костенюк нанесла поражение соотечественнице Александре Горячкиной.

В первой партии матча за бронзу китаянка Тань Чжунъи белым цветом сыграла вничью с украинкой Анной Музычук.

Вторые партии финала и матча за третье место пройдут завтра, 2 августа. В случае ничейного исхода по сумме двух партий победители будут определены по итогам тай-брейка, который состоит из партий в быстрые шахматы, а при необходимости — блица и армагеддона.

Женский Кубок мира завершится 3 августа. Призовой фонд соревнований составляет $ 676 250.