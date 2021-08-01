Костенюк обыграла Горячкину в первой финальной партии Кубка мира по шахматам
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Российская шахматистка Александра Костенюк чёрными фигурами одержала победу в первой финальной партии женского Кубка мира, который проходит в Сочи. В партии с классическим контролем времени Костенюк нанесла поражение соотечественнице Александре Горячкиной.
В первой партии матча за бронзу китаянка Тань Чжунъи белым цветом сыграла вничью с украинкой Анной Музычук.
Вторые партии финала и матча за третье место пройдут завтра, 2 августа. В случае ничейного исхода по сумме двух партий победители будут определены по итогам тай-брейка, который состоит из партий в быстрые шахматы, а при необходимости — блица и армагеддона.
Женский Кубок мира завершится 3 августа. Призовой фонд соревнований составляет $ 676 250.
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