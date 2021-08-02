Сергей Карякин вышел в финал Кубка мира в Сочи

Российский гроссмейстер Сергей Карякин вышел в финал Кубка мира, который проходит в Сочи (Россия).

В полуфинальном матче Карякин оказался сильнее своего соотечественника Владимира Федосеева. Встреча завершилась со счётом 1,5:0,5 в пользу Сергея.

Матчи на данном соревновании состоят из двух партий с контролем ФИДЕ (90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход). В случае равного результата играется тай-брейк.

Выход в финал Кубка мира позволил Карякину отобраться в следующий Турнир Претендентов.

Сергей в возрасте 12 лет и 211 дней стал самым молодым гроссмейстером в истории, за это достижение он был внесён в Книгу рекордов Гиннесса.

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