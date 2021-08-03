Магнус Карлсен неожиданно не смог пробиться в финал Кубка мира по шахматам в Сочи

Действующий чемпион мира, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен сенсационно уступил в борьбе за выход в финал Кубка мира в Сочи (Россия). В полуфинальном поединке Карлсен проиграл польскому шахматисту Ян-Кшиштофу Дуде на тай-брейке. Таким образом, норвежцу предстоит сразиться за бронзу турнира с Владимиром Федосеевым из России.

Поляк Дуда же стал соперником ещё одного российского шахматиста – Сергея Карякина.

Соревнования, призовой фонд которых составляет $ 1 892 500, завершатся 6 августа. Победитель и финалист получат путёвки на турнир претендентов 2022 года.

Ранее стало известно имя победительницы Кубка мира — 2021 по шахматам в Сочи, ей стала россиянка Александра Костенюк. В финале турнира она обыграла соотечественницу Александру Горячкину.