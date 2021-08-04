Западные учёные предложили устранить преимущество белых фигур в шахматах

Учёные Королевского колледжа Лондона и Нью-Йоркского университета в статье «Fairer Chess» («Более справедливые шахматы») предложили изменить шахматные правила и предоставить чёрным фигурам два хода подряд после первого хода белых, сообщает The Sunday Times.
По их мнению, нововведение должно «устранить несправедливое преимущество, которым пользуются игроки с белыми фигурами».
По данным исследователей из Королевского колледжа Лондона и Нью-Йоркского университета, игры на элитных турнирах, которые не заканчиваются ничьей, в 64% случаях выигрывает игрок, сделавший первый ход, т.е. играющий белыми фигурами. Ещё одно исследование, проведённое с самым мощным в мире шахматным компьютером AlphaZero, показало, что при проведении 10 тыс. партий белые выигрывали в 86% случаев.
Вместе с американским теоретиком игр Стивеном Брамсом исследователь Королевского колледжа Лондона Мехмет Исмаил разработал решение проблемы «белой пристрастности» в шахматах. Их система, получившая название «сбалансированное чередование», разрешает чёрным сделать два хода после первого хода белых, затем белые делают следующие два хода, а после этого всё возвращается к игре по обычным правилам.
«Два хода подряд — это огромное изменение в игре. Это не просто небольшое изменение правил, а совершенно другая игра. Я ожидаю, что в результате преимущество белых действительно снизится, но за это придётся заплатить большую цену — пожертвовать разнообразием дебютных вариантов. Это было бы печально», — считает английский гроссмейстер Люк Макшейн.
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