В Москве увлечённость спортом снижается к старшим классам

Департамент спорта города Москвы и агентство НАФИ провели опрос учащихся и их родителей. У детей слишком большая занятость, чтобы вести спортивный образ жизни.

Среди респондентов, не занимающихся спортом, 45% отметили, что у них нет времени для этого. Правда, ближе к окончанию школы эта причина отходит на второй план. Если среди ребят младшего возраста (11–15 лет) за неё проголосовало 22% респондентов, то у потенциальных студентов (16–17 лет), как ни странно, со временем всё в порядке (за этот вариант отдали голоса только 13%). 50% не занимающихся спортом старшеклассников заявили, что их просто не увлекает спорт в целом или какое-то конкретное направление. У младших ребят также на первом месте – отсутствие интереса (29%).

В целом 78% ребят в возрасте от 11 до 15 лет занимаются регулярно, но к 16–17 годам этот показатель опускается до 53%. Удовлетворенность уроками физкультуры тоже падает: от 91% в начальной школе до 75% в выпускных классах. При этом 40% учащихся, на момент опроса не занимавшихся спортом, заявили о желании тренироваться в спортивных кружках в школе. Правда, секций по некоторым дисциплинам недостаточно: согласно опросу родителей, нужно больше мест для занятий единоборствами (22%), плаванием (19%), футболом (17%). У ребят также в эту тройку попал ещё и теннис, он вместе с плаванием делит второе место.

Исследование коснулось также спортивных лиг и клубов в вузах. Результаты говорят о том, что потенциал этих структур ещё не раскрыт: 66% студентов утверждают, что при университетах есть спортивные клубы. Но лишь 29% из тех, кто знает об их существовании, состоят в них.

Футбол и волейбол – самые популярные виды спорта среди школьников и студентов. 44% юношей (из тех, кто занимается спортом) предпочитают футбол – он заметно опережает баскетбол (26%). Волейбол популярен у девушек (26%), хотя лёгкая атлетика отстаёт совсем незначительно – 25%.