Прими участие в Любительской лиге "Чемпионат.ру" по футболу!

Уважаемые читатели «Чемпионат.ру»! Приглашаем вас принять участие во втором сезоне Любительской лиги «Чемпионат.ру» по футболу. Игры ЛЛЧ пройдут в течение апреля-июня 2010 года на стадионе «Метеор» (ст. метро «Парк Победы», ул. Генерала Ермолова, вл. 1). Участвовать в ЛЛЧ может абсолютно любая команда. Матчи будут проводиться в двух зачётах: любительском и корпоративном. В корпоративном зачёте участвуют команды, представляющие юридические лица и играющие под названиями этих компаний. В любительском зачёте может участвовать любая команда, не имеющая в составе профессиональных футболистов.

Каждая команда проведёт в рамках ЛЛЧ по 10 матчей — по одному матчу в неделю. Игра длится 50 минут (2 тайма по 25 мин, перерыв — 5 мин). Сначала играется групповой турнир, затем — плей-офф, в который попадают все восемь команд из группы. Команда может записаться на один из игровых дней: вторник или воскресенье. По вторникам матчи проходят с 20:30 до 23:30, по воскресеньям — с 18:00 до 21:00.

Оргкомитет ЛЛЧ обещает создать участникам все условия для получения удовольствия: профессиональное судейство, ценные призы, публикация фоторепортажей о каждом игровом дне, привлечение ветеранов футбола и действующих игроков на церемонии открытия и награждения и много других приятных сюрпризов.

Участие в корпоративном зачёте стоит 59 000 руб., в любительском зачёте — 25 000 руб. за весь сезон.

Подробная информация о Любительской лиге доступна на промостранице турнира.

С регламентом турнира можно ознакомиться здесь.

Бонусы от организаторов

От портала «Чемпионат.ру» все участники корпоративного зачёта получат рекламный пакет на сумму 100 000 руб.

От АКМ «ИнтелСпорт» все команды получат скидку 10 % на участие в третьем сезоне ЛЛЧ.

От СК «Новая лига» все команды получат один час бесплатных игр на поле стадиона «Метеор».

Чтобы подать заявку для участия в ЛЛЧ, звоните по телефону +7 (926) 588-27-26 или пишите по адресу электронной почты: andrey (at) intelsport.ru.

Подробная информация о турнире доступна на промостранице ЛЛЧ.