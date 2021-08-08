Сехудо отреагировал на победу Садулаева на Олимпиаде

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо прокомментировал победу российского борца Абдулрашида Садулаева на Олимпийских играх в Токио.



Абдулрашид выступает в весовой категории до 97 кг. В решающей схватке Садулаев со счётом 6:3 одолел представителя США Кайла Снайдера и стал двукратным олимпийским чемпионом.



«Нет ничего лучше соперничества США и России. Два чемпиона мира и Олимпийских игр на пике карьеры. Какой это был матч по борьбе!



Поздравляем Абдулрашида Садулаева с тем, что он стал двукратным олимпийским чемпионом и четырёхкратным чемпионом мира!» – написал Сехудо в своём «твиттере».



Напомним, Золото Игр в Токио стало вторым в карьере Абдулрашида. Награду высшей пробы он уже выигрывал на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия).