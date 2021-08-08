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Сехудо отреагировал на победу Садулаева на Олимпиаде

Сехудо отреагировал на победу Садулаева на Олимпиаде
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо прокомментировал победу российского борца Абдулрашида Садулаева на Олимпийских играх в Токио.

Абдулрашид выступает в весовой категории до 97 кг. В решающей схватке Садулаев со счётом 6:3 одолел представителя США Кайла Снайдера и стал двукратным олимпийским чемпионом.

«Нет ничего лучше соперничества США и России. Два чемпиона мира и Олимпийских игр на пике карьеры. Какой это был матч по борьбе!

Поздравляем Абдулрашида Садулаева с тем, что он стал двукратным олимпийским чемпионом и четырёхкратным чемпионом мира!» – написал Сехудо в своём «твиттере».

Напомним, Золото Игр в Токио стало вторым в карьере Абдулрашида. Награду высшей пробы он уже выигрывал на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

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