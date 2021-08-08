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Сергей Карякин подвёл итоги выступления на Кубке мира по шахматам в Сочи

Сергей Карякин подвёл итоги выступления на Кубке мира по шахматам в Сочи
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин подвёл итоги своего выступления на Кубке мира по шахматам в Сочи. Карякин в финале уступил поляку Яну-Кшиштофу Дуде.

«Вот и закончился тяжёлый трёхнедельный марафон в Сочи! Удалось добиться задачи-минимум, отобраться в турнир претендентов! На финал сил не хватило, однако я не переживаю по этому поводу. Главное, турнир показал, что всё возможно, нужно лишь в это верить и много заниматься!

Хотел бы выразить признательность своей команде, в первую очередь любимой жене и Денису Хисматуллину. Начиная с начала мая, мы приступили к усиленным шахматным и физическим тренировкам, чтобы на Кубке мира выйти на пик формы. Без шахматных идей Дениса, и без комфортного быта с Галией, это было бы невозможно!

Сейчас вдали есть большая цель — турнир претендентов, в котором я гарантированно играю. Это даёт мне огромный стимул и мотивацию для дальнейших занятий шахматами! Спасибо огромное всем болельщикам, которые буквально взорвали мой «директ»! Всегда приятно, когда за тебя искренне переживают и радуются победам!

Впереди небольшой отдых, и уже скоро, с 7 сентября, стартует супертурнир в норвежском Ставангере, где я приму участие!» — написал Карякин на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Сергея Карякина в «Инстаграме».

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