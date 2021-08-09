Австралия предложит внести нетбол в программу Олимпиады-2032

Федерация нетбола Австралии подаст заявку на включение этого вида спорта в олимпийскую программу Игр-2032 в Брисбене.

«В нетбол играют более 20 миллионов человек в более чем 80 странах мира. Эта игра заслуживает того, чтобы проходить на Олимпийских играх.

Мы хотим, чтобы наши юные поклонники нетбола мечтали об олимпийской славе в любимом виде спорта. Мы хотим, чтобы они болели за своих любимых спортсменов, когда они будут соревноваться в зелёно-золотой форме со всем миром», — приводит слова генерального директора федерации нетбола Австралии Келли Райан ABC.

Нетбол — это игра с мячом, напоминающая баскетбол. Главные отличия: запрещено ведение мяча и право на бросок есть не у всех игроков. В неё играют преимущественно женщины командами по 7 человек в каждой.