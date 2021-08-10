Состав сборной Московской области по хоккею на траве выиграл третью Спартакиаду подряд

В селе Кулешовка Ростовской области завершились соревнования по хоккею на траве в рамках финального этапа пятой летней Спартакиады молодежи России 2021 года.

В финальном матче сборная Московской области переиграла команду Ростовской области со счётом 2:0 и завоевала золотые медали турнира. Бронза – у Свердловской области.

Двое игроков из команды Московской области получили индивидуальные награды. Лучшим игроком Спартакиады стал Алексей Самылкин, лучшим нападающим турнира — Артемий Сучков.

Отметим, что сборная Московской области является рекордсменом Спартакиады. Этим составом команда ранее выигрывала ещё два турнира — в 2017 и 2019 году.

За победу игроки, не выступавшие за сборную ранее, получат звание «Кандидат в мастера спорта».