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Синхронистка Алла Шишкина написала трогательное письмо по поводу окончания карьеры

Синхронистка Алла Шишкина написала трогательное письмо по поводу окончания карьеры
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Российская синхронистка Алла Шишкина написала письмо по поводу окончания карьеры, которое опубликовала на своей странице в «Интсаграме».

«Это был большой спортивный путь длиной в 25 лет. На этом пути было очень многое. Взлёты и падения, неверие в меня и вера в себя, помощь близких и предательства друзей. А также очень много работы, тяжёлой, изматывающей, но всё равно любимой. Всегда на этом пути рядом со мной были люди, которые помогали мне стать тем, кем я стала и им я хочу сказать большое спасибо.

Мои родители, которые прислушались ко мне и отдали в синхронное плавание, водили на тренировки и поддерживали на соревнованиях. Мой первый тренер, Елизавета Филаткина, которая с первых тренировок сказала, что во мне что-то есть, Светлана Волкова и Марина Рощина(царствия небесного🙏), Мария и Владимир Максимовы, Нина Капкова и другие тренеры МГФСО и школы «Труд».

Все тренеры сборной России по синхронному плаванию: Татьяна Покровская, Елена Грызунова, Марина Терехова, Екатерина Пискарёва. Наш хореограф Вадим Новожилов, акробаты, особенно Тимур Гургенидзе, благодаря которому я прыгала поддержку в Лондоне с нуля.

Отдельная благодарность моему личному тренеру Наталии Чижовой. 21 год вместе — шутка ли. Вы не просто тренер, вы ещё и друг и человек, который поймёт, утешит, вселит веру, которой нет. Я знаю, что вы меня любите, а я очень люблю вас.

Спасибо всем девочкам из команды, но особенно Саше Пацкевич, Свете Ромашиной, Маше Шурочкиной и Владе Чигирёвой, пройти вместе 3 и 2 Олимпиады соответственно — дорогого стоит.

Спасибо моему мужу, его семье и моим друзьям — вы просто красавчики.

3 олимпийских золота, 14 золотых медалей чемпионатов мира и 6 золотых медалей чемпионатов Европы. У девочки с неидеальными данными, но с невероятным упорством, трудолюбием и верой в мечту. Нет ничего невозможного, и я это доказала. Жизнь продолжается…РусАллочка ещё напишет книгу, даже не сомневайтесь», — написала Шишкина.

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