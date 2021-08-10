Анна Вяхирева: точно знаю, что пока мне не хочется играть в гандбол

Российская гандболистка, ставшая MVP олимпийского турнира в Токио, Анна Вяхирева недавно заявила, что после выступления в Токио намеревается взять паузу и не играть в гандбол. В эфире «Матч ТВ» спортсменка призналась, что устала от игры и хочет чего-то нового.

«Слова о завершении карьеры слишком громкие. Сюда больше подходит слово «перерыв». Выдохнуть и вдохнуть чего-то нового. Не знаю, сколько продлится эта пауза, в каком статусе. Точно знаю, что пока что мне не хочется гандбола.



Ещё год назад я просила у Амброса Мартина отпустить меня на месяцев девять. Но этот великий и ужасный COVID-19 и перенесённая Олимпиада все планы порушили. Я пообещала нашему президенту федерации, что я дотерплю, буду с командой», — сказала Вяхирева в эфире программы «Все на Матч!»