Чемпионат России по велоспорту на треке отменён

Чемпионат России по велоспорту на треке будет отменён. Он должен был пройти в Санкт-Петербурге с 17 по 22 сентября, сообщает официальный сайт Федерации.



Организаторы не сообщают причины отмены, однако чемпионат России по велоспорту с олимпийскими видами, начало которого запланировано на 23 сентября, состоится.