Чемпионат России по велоспорту на треке отменён
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Чемпионат России по велоспорту на треке будет отменён. Он должен был пройти в Санкт-Петербурге с 17 по 22 сентября, сообщает официальный сайт Федерации.
Организаторы не сообщают причины отмены, однако чемпионат России по велоспорту с олимпийскими видами, начало которого запланировано на 23 сентября, состоится.
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