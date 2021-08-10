«Пляжница» Надежда Макрогузова пропустит чемпионат Европы из-за травмы

Российская «пляжница» Надежда Макрогузова получила травму, вследствие чего её тандем со Светланой Холоминой не выступит на чемпионате Европы по пляжному волейболу. Холомина же сыграет с Ксенией Дабижей. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

«Изначально и даже по результатам жеребьёвки планировалось, что здесь выступят восемь российских пар. Но из-за травмы участницы Олимпиады Надежды Макрогузовой наше представительство сократилось до семи тандемов», — говорится в пресс-релизе ВФВ.

На Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) Макрогузова и Холомина вышли из группы, однако выбыли в 1/8 финала. Чемпионат Европы состоится в Вене (Австрия) 11-15 августа. Россию на нём представят следующие тандемы: у мужчин — Вячеслав Красильников/Олег Стояновский, Никита Лямин/Тарас Мыськив, Руслан Быканов/Александр Лихолетов, Илья Лешуков/Константин Семёнов, у женщин — Ксения Дабижа/Светлана Холомина, Мария Бочарова/Мария Воронина, Екатерина Бирлова/Анастасия Фролова.