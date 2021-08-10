Ирина Винер-Усманова останется тренером сборной России по художественной гимнастике

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова ответила, продолжит ли работу в стане национальной сборной.

«Слова о том, что я могу уйти с поста тренера? Это фейк. Никогда такого не говорила и говорить не буду. Моя великая мама оставила такое завещание: «Ты должна работать до последнего издыхания». Не могу нарушить её завет», — сказала Винер-Усманова в эфире Первого канала.

На Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) сборная России по художественной гимнастике завоевала две серебряные награды: в личном (Дина Аверина) и командном многоборье. Таким образом, Россия впервые с 1996 года не завоевала золото в художественной гимнастике на Играх.