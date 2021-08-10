Ирина Винер-Усманова останется тренером сборной России по художественной гимнастике
Поделиться
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова ответила, продолжит ли работу в стане национальной сборной.
«Слова о том, что я могу уйти с поста тренера? Это фейк. Никогда такого не говорила и говорить не буду. Моя великая мама оставила такое завещание: «Ты должна работать до последнего издыхания». Не могу нарушить её завет», — сказала Винер-Усманова в эфире Первого канала.
На Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) сборная России по художественной гимнастике завоевала две серебряные награды: в личном (Дина Аверина) и командном многоборье. Таким образом, Россия впервые с 1996 года не завоевала золото в художественной гимнастике на Играх.
Новость по теме«Это была пощёчина». Ирина Винер-Усманова — о судействе в финале личного многоборья на ОИ
Комментарии
- 10 августа 2021
-
22:18
-
21:12
-
19:12
-
18:55
-
18:18
-
17:27
-
16:43
-
16:30
-
16:19
-
15:50
-
15:13
-
13:43
-
12:32
-
11:20
-
11:15
-
10:56
- 9 августа 2021
-
11:59
-
10:01
- 8 августа 2021
-
22:14
-
21:47
-
21:22
-
19:38
-
19:00
-
18:56
-
17:50
-
16:18
-
15:24
-
14:52
-
13:25
-
13:15
-
12:56
-
12:04
-
11:56
-
11:00
-
10:28
Партнерский контент