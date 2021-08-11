Ольга Гиря входит в число лидеров на чемпионате Европы по шахматам

В румынском городе Яссы проходит женский чемпионат Европы по шахматам. После двух туров 16 спортсменок одержали по две победы. В число лидеров входит россиянка Ольга Гиря. В третьем туре она сыграет с Анной Саргсян из Армении, также стартовавшей с двух побед.



Турнир проходит по швейцарской системе в 11 туров. Не менее 10 лучших участниц получат путёвки на Кубок мира 2022 или 2023 года, сообщает официальный сайт Российской шахматной федерации.

Ранее российская шахматистка Александра Костенюк стала победительницей Кубка мира по шахматам, который прошёл в Сочи. В решающем поединке Костенюк обыграла действующую чемпионку России Александру Горячкину со счётом 1,5:0,5. По ходу турнира Костенюк одержала восемь побед, четыре раза сыграла вничью и не потерпела ни одного поражения.