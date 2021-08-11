Магнус Карлсен: я был трезв весь 2019 год

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен рассказал, что два года назад был вынужден отказаться от алкоголя после пары случаев сильного опьянения в 2018-м.

«Я был трезв весь 2019 год. У меня было много переездов и турниров. К тому же у меня появилась девушка и стабильные отношения. Я очень хотел проводить с ней как можно больше времени», — приводит слова Карлсена Dagbladet со ссылкой на подкаст Wolfgang Wee Uncut.

Карлсен стал бронзовым призёром Кубка мира по шахматам, который прошёл в Сочи. В матче за третье место Магнус в двух партиях с классическим контролем времени одержал победу над россиянином Владимиром Федосеевым со счётом 2:0. Победителем турнира стал польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда.